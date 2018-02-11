Divulgada lista de convocados em 2ª chamada para cursos de graduação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou sexta-feira, 9, a relação dos candidatos convocados em segunda chamada para matrícula nos cursos de graduação da instituição. O documento está publicado na Central de Seleção.

A convocação foi feita a partir da inscrição na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que se baseou nas notas obtidas pelos candidatos no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O número de convocados foi até três vezes superior ao de vagas disponíveis, respeitando a ordem de classificação.

Os convocados deverão participar de uma reunião para manifestação de interesse na vaga e pré-matrícula. Os locais e horários constam no edital de convocação.

Matrícula

Deverá ser feita nos dias 15 e 16 de fevereiro, com exceção do Campus Naviraí, onde os selecionados deverão se matricular dias 19 e 20.

Ao procurar a Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, o candidato deverá apresentar originais e cópias do RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio, documentos que comprovem estar em dia com obrigações eleitorais (maiores de idade) e militares (homens maiores de idade).

Também são necessários o requerimento de matrícula preenchido e assinado e uma foto 3x4 recente impressa em papel fotográfico.

Candidatos com renda per capita familiar não superior a um salário mínimo e meio, portador de necessidades especiais ou beneficiário do bônus local devem apresentar ainda os documentos relacionados nos anexos do edital de abertura.

Caso existam vagas remanescentes ao término das matrículas, as chamadas subsequentes serão divulgadas a partir de 19 de fevereiro.

Graduação

O IFMS ofertou mil vagas para cursos de graduação em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Foram 16 opções de cursos de tecnologia, bacharelados e licenciaturas, todos gratuitos. Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página da Graduação.

As aulas para os estudantes ingressantes começam no dia 19 de fevereiro, exceto em Campo Grande e Três Lagoas, onde o ano letivo para os calouros da graduação teve início nessa quinta-feira, 8.