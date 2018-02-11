Pantal Folia segue com festa a partir das 21 horas em Aquidauana

O Pantal Folia 2018, carnaval do município de Aquidauana, prossegue neste domingo com m muita festa na Avenida Pantaneta. Conforme programação, a partir das 21 horas haverá bateria das escolas de samba e show da banda SPCIA.

Amanhã, a partir das 21 horas, tem desfile das escolas e show cmo a banda Axé Mix. Na terça-feira, com início às 18 horas, tem matinês, apresentação de blocos e show da banda Linha de frente.

Conforme oficiado pela prefeitura, foram fechados os trechos da Avenida Pantaneta com a Rua Estevão Alves Corrêa, Irmãos Diacópulos, Itororó, Teodor Cafaro, Gabriel Ferreira da Silva, Coronel Antônio Trindade e rotatória.