Pantal Folia segue com festa a partir das 21 horas em Aquidauana

Carnaval
Haverá bateria das escolas de samba e show da banda SPCIA
O Pantal Folia 2018, carnaval do município de Aquidauana, prossegue neste domingo com m muita festa na Avenida Pantaneta. Conforme programação, a partir das 21 horas haverá bateria das escolas de samba e show da banda SPCIA.
Amanhã, a partir das 21 horas, tem desfile das escolas e show cmo a banda Axé Mix. Na terça-feira, com início às 18 horas, tem matinês, apresentação de blocos e show da banda Linha de frente.
Conforme oficiado pela prefeitura, foram fechados os trechos da Avenida Pantaneta com a Rua Estevão Alves Corrêa, Irmãos Diacópulos, Itororó, Teodor Cafaro, Gabriel Ferreira da Silva, Coronel Antônio Trindade e rotatória.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS