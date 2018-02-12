Bancos e lotéricas não abrem hoje; comércio atende normalmente

Aquidauana
Bancos e casas lotéricas de Aquidauana e Anastácio estão fechados nesta segunda-feira (12) e seguem de recesso de Carnaval até quarta-feira (14), onde voltam a atender os clientes a partir de 12 horas.
Já as lojas do centro e supermercados, em sua maioria, estão atendendo normalmente hoje.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS