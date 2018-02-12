Folião tem moto furtada e polícia a encontra horas depois

Aquidauana
Um jovem de 22 anos teve a moto furtada enquanto pulava carnaval no domingo (11), na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.
Conforme o registro policial, o rapaz deixou a motocicleta destravada e foi para a avenida, ao retornar não a encontrou. De imediato, a vítima acionou a Polícia e registrou o ocorrido.
A moto foi encontrada depois que o jovem registrou o boletim. A motocicleta estava abandonada na Rua Itororó, ao lado da Pizzaria Joia, sem nenhum dano.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS