Folião tem moto furtada e polícia a encontra horas depois

Um jovem de 22 anos teve a moto furtada enquanto pulava carnaval no domingo (11), na Avenida Pantaneta, em Aquidauana.

Conforme o registro policial, o rapaz deixou a motocicleta destravada e foi para a avenida, ao retornar não a encontrou. De imediato, a vítima acionou a Polícia e registrou o ocorrido.

A moto foi encontrada depois que o jovem registrou o boletim. A motocicleta estava abandonada na Rua Itororó, ao lado da Pizzaria Joia, sem nenhum dano.