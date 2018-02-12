Jovem xinga policiais após ser abordado perto da rodoviária

Carnaval
O rapaz foi conduzido para a delegacia por desacato
Um rapaz de 29 anos xingou a guarnição da Polícia Militar após abordagem na madrugada desta segunda-feira (12) próximo à rodoviária de Aquidauana.
Conforme o registro policial, o jovem estava com um grupo de pessoas que retornando do carnaval na Avenida Doutor Sabino, avistou a PM e fez sinais que deu a entender que estavam armados, logo em foram abordados.
O grupo foi liberado após a checagem no sistema da polícia, porém o rapaz ficou furioso com os policiais, por ser abordado sem ter passagem. “Tá vendo como vocês são, não tem nada contra mim e vem me abordando. E agora, como fica?”, disse jovem.
Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz usou palavras de baixo calão e foi conduzido para a Delegacia por desacato.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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