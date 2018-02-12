Jovem xinga policiais após ser abordado perto da rodoviária

Um rapaz de 29 anos xingou a guarnição da Polícia Militar após abordagem na madrugada desta segunda-feira (12) próximo à rodoviária de Aquidauana.

Conforme o registro policial, o jovem estava com um grupo de pessoas que retornando do carnaval na Avenida Doutor Sabino, avistou a PM e fez sinais que deu a entender que estavam armados, logo em foram abordados.

O grupo foi liberado após a checagem no sistema da polícia, porém o rapaz ficou furioso com os policiais, por ser abordado sem ter passagem. “Tá vendo como vocês são, não tem nada contra mim e vem me abordando. E agora, como fica?”, disse jovem.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz usou palavras de baixo calão e foi conduzido para a Delegacia por desacato.