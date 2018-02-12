Pantal Folia de Aquidauana tem desfile das escolas de samba e show hoje

Com início no sábado, as festividades de carnaval do Pantal Folia de Aquidauana seguem nesta segunda-feira, com várias atrações para o público. A prinicipal delas é o desfile das escolas de samba, a partir das 21 horas. Em seguida tem show com a banda Axé Mix.

Com incentivo da Prefeitura e do Governo do Estado, iniciam o desfile os Acadêmicos do Pantanal. Em seguida é a vez da Unidos da Ponte e, por fim, Unidos da Princesa fecham a série. A festa continua amanhã, com mantinês e blocos a partir das 18 horas.

Conforme oficiado pela prefeitura, por questões de segurança foram fechados os trechos da Avenida Pantaneta, local da festa, com a Rua Estevão Alves Corrêa, Irmãos Diacópulos, Itororó, Teodor Cafaro, Gabriel Ferreira da Silva, Coronel Antônio Trindade e rotatória.