Sob pressão, escolas de samba fazem últimos ajustes antes de desfile

As três escolas de samba de Aquidauana desfilam a partir das 21 horas de hoje. Nesta tarde, as equipes fazem os ajustes finais antes da apresentação. Tudo sob pressão, para que nenhum detalhe passe despercebido e possa comprometer a pontuação.

Segundo Adalgisa Fátima dos Anjos, presidente da Unidos da Princesa, os sambistas passaram o dia praticamente sem comer, para que tudo saía como planejado. O enredo da escola de samba dela é "Tocando em frente", homenagem ao pantaneiro Almir Sater.

"Estamos nervosos por causa do tempo, como não temos barracão, torcemos para não chover até de noite. Estamos na correria e a ansiedade é grande demais, mas tenho certeza que vamos encerrar o desfile com chave de ouro", disse.

O carnavalesco Maurício Oliveira representa os Acadêmicos do Pantanal, que vai ser a primeira escola a entrar na Avenida Pantaneta, a partir das 21 horas, com enredo Festa na Roça. "Estamos nervosos e ansiosos. Mas vamos com muito brilho e novidades, como grupo de dança. Vamos falar sobre festas folclóricas da região, como quadrilha e festa junina", pontuou. A outra escola a desfilar é a Unidos da Ponte.

