PM fecha boca de fumo e prende 4 pessoas por tráfico de drogas

Ontem (12), por volta das 17 horas, quatro pessoas foram presas por envolvimento com drogas, em Aquidauana, numa ação conjunta entre as equipes Agência Local de Inteligência (ALI) e Rotai do 7º Batalhão PM. A desarticulação de mais um “ponto de venda de drogas” só foi possível graças ao levantamento de informações feitas pela Equipe ALI, através de diligências e monitoramentos feitos pelos policiais militares do serviço reservado, a uma residência situada no Jardim Aeroporto.

Com as informações recebidas da ALI, a guarnição Rotai abordou um homem de 20 anos saindo da residência citada, com uma porção de droga no bolso. Segundo ele, o produto foi comprado da moradora da residência (mulher de 19 anos de idade). Ao retornarem ao local, os policiais militares abordaram mais dois homens que saíram pelos fundos da casa (20 e 22 anos, respectivamente). Ao serem indagados sobre a “pressa” em fugir do local ao ver os integrantes da guarnição, nada responderam.

Ao perceber a guarnição de serviço em sua residência, a vendedora da droga prontamente assumiu a prática do crime e imediatamente mostrou a guarnição de serviço o local onde estavam escondidos outras porções de maconha, uma porção de cocaína e um telefone celular de procedência não confirmada. Dessa forma, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia local, junto com os materiais apreendidos, para todas as providências.