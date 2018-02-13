Terça-feira de Carnaval tem folia em várias partes do Estado

Festa
Confira os locais e horário das festas
Com entrada gratuita e apoio do Governo do Estado, o Carnaval continua nesta terça-feira (13.2) em Mato Grosso do Sul. Confira:
Aquidauana
18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria
21h – Concurso de Blocos de Carnaval
23h – Show musical com a banda Linha de Frente
Local: Avenida Pantaneta
Corumbá
12h – Roda de Samba
Local: Porto Geral
17h – Baile Infantil
Local: Jardim da Independência
Passarela do Samba – 19h – Abertura do Carnaval Cultural com Comparsas Bolivianas
20h – Desfile Cultural
Bonecões;
Corte de Momo;
Desfile de Corso (carros antigos);
Desfile de Fuscas;
Ala das Pastoras;
Ala dos Marinheiros;
Bloco do Frevo.
Cordões Carnavalescos:
01- Paraíso dos Foliões
02- Cinelândia
03- Flor de Corumbá
04- Cravo Vermelho
22h30 – Desfile do Bloco dos Palhaços
Bloco Independente – Afoga o Ganso
Show– Palco Central Praça Generoso Ponce
22h – Atração: Bateria da Gaviões da Fiel
00h00 – Atração: Revelação
2h – Show Local
Campo Grande
14h – Cordão Valu –
Local: Esplanada Ferroviária
19h – Desfile escolas de samba do grupo especial
Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf
Porto Murtinho
16h – Matinê – Show com Alma Viva
21h – Show com Majestick Super Star
1h – Show om Alma Viva
Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho
Bodoquena
16h – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil
21h – Show com a banda Axé Mix
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS