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Festa

Terça-feira de Carnaval tem folia em várias partes do Estado

Confira os locais e horário das festas

Renan Nucci

Publicado em 13/02/2018 às 16:08

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Com entrada gratuita e apoio do Governo do Estado, o Carnaval continua nesta terça-feira (13.2) em Mato Grosso do Sul. Confira:

Aquidauana
18h – Matinê com animação dos Doutores da Alegria
21h – Concurso de Blocos de Carnaval
23h – Show musical com a banda Linha de Frente
Local: Avenida Pantaneta

Corumbá
12h – Roda de Samba
Local: Porto Geral
17h – Baile Infantil
Local: Jardim da Independência

Passarela do Samba – 19h – Abertura do Carnaval Cultural com Comparsas Bolivianas
20h – Desfile Cultural

Bonecões;
Corte de Momo;
Desfile de Corso (carros antigos);
Desfile de Fuscas;
Ala das Pastoras;
Ala dos Marinheiros;
Bloco do Frevo.


Cordões Carnavalescos:
01-  Paraíso dos Foliões
02-  Cinelândia
03-  Flor de Corumbá
04-  Cravo Vermelho


22h30 – Desfile do Bloco dos Palhaços
Bloco Independente – Afoga o Ganso
Show– Palco Central Praça Generoso Ponce
22h – Atração: Bateria da Gaviões da Fiel
00h00 – Atração: Revelação
2h – Show Local


Campo Grande
14h – Cordão Valu –
Local: Esplanada Ferroviária
19h – Desfile escolas de samba do grupo especial
Local: Praça do Papa, na Avenida Alfredo Scaf


Porto Murtinho
16h – Matinê – Show com Alma Viva
21h – Show com Majestick Super Star
1h – Show om Alma Viva
Local: Praça de Eventos José Barbosa de Souza Coelho


Bodoquena 
16h – Matinê com a banda Axé Mix e Concurso de fantasia infantil
21h – Show com a banda Axé Mix

 

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