Missas na quarta-feira de cinzas marcam início da quaresma

Aquidauana
O início da quaresma, Quarta-Feira de Cinzas, terá como referência as celebrações que a Igreja Católica preparou para os fiéis em todo Brasil.
Como acontece anualmente, os católicos participam das celebrações de cinzas em preparação para o período dos 40 dias que antecedem à Páscoa.
Em Aquidauana as missas especiais ocorrem em todas as paróquias e comunidades. A Paróquia Perpétuo Socorro, Santa Rosa de Lima, Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade Santa Teresinha, celebram suas missas a partir das 19 horas desta quarta-feira.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS