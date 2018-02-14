Missas na quarta-feira de cinzas marcam início da quaresma

O início da quaresma, Quarta-Feira de Cinzas, terá como referência as celebrações que a Igreja Católica preparou para os fiéis em todo Brasil.

Como acontece anualmente, os católicos participam das celebrações de cinzas em preparação para o período dos 40 dias que antecedem à Páscoa.

Em Aquidauana as missas especiais ocorrem em todas as paróquias e comunidades. A Paróquia Perpétuo Socorro, Santa Rosa de Lima, Comunidade Nossa Senhora de Fátima e Comunidade Santa Teresinha, celebram suas missas a partir das 19 horas desta quarta-feira.