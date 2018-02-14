Morreu nesta manhã Boliviana, famosa vendedora de salgados da rodoviária

Aquidauana
Vítima não resistiu a procedimento cirúrgico realizado ontem
Faleceu na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana, a senhora Felipa de Oliveira, 66 anos, famosa vendedora de chipas e salgados do terminal rodoviário municipal, mais conhecida como Boliviana.
De acordo com familiares, ela havia sido submetida a procedimento cirúrgico no abdômen ontem, mas não resistiu. O velório acontece na Pax Universal e o enterro será amanhã, às 8 horas, no cemitério municipal.
Para a amiga Edna Marcelina Barbosa, Boliviana era uma pessoa alegre, extrovertida e que vai deixar saudades. “Conhecia ela tinha 20 anos, a gente se gostava demais. Ela comprava pastéis de mim. A última vez que a vi foi no sábado, e depois recebi essa triste notícia”, disse.
Dorval Monteiro lembrou do espírito batalhador da idosa. “Era uma pessoa muito trabalhadora, que tratava todo mundo bem. Conversava e atendia todos os passageiros dos ônibus que entravam e saíam da rodoviária”, pontuou.
Matéria atualizada às 16h10*
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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