Morreu nesta manhã Boliviana, famosa vendedora de salgados da rodoviária

Faleceu na manhã desta quarta-feira, em Aquidauana, a senhora Felipa de Oliveira, 66 anos, famosa vendedora de chipas e salgados do terminal rodoviário municipal, mais conhecida como Boliviana.

De acordo com familiares, ela havia sido submetida a procedimento cirúrgico no abdômen ontem, mas não resistiu. O velório acontece na Pax Universal e o enterro será amanhã, às 8 horas, no cemitério municipal.

Para a amiga Edna Marcelina Barbosa, Boliviana era uma pessoa alegre, extrovertida e que vai deixar saudades. “Conhecia ela tinha 20 anos, a gente se gostava demais. Ela comprava pastéis de mim. A última vez que a vi foi no sábado, e depois recebi essa triste notícia”, disse.

Dorval Monteiro lembrou do espírito batalhador da idosa. “Era uma pessoa muito trabalhadora, que tratava todo mundo bem. Conversava e atendia todos os passageiros dos ônibus que entravam e saíam da rodoviária”, pontuou.

Matéria atualizada às 16h10*