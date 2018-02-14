Shows, premiação da Corte de Momo, dos Blocos e das Escolas de Samba encerram o carnaval

Em Aquidauana, para encerrar os quatro dias de folia do carnaval de rua na cidade, ontem, 13, teve a premiação dos melhores blocos carnavalescos, do Rei e a Rainha da Corte de Momo do Pantal Folia 2018 e das escolas de samba vencedoras do concurso municipal.

Todas as noites foram de muita animação com a multidão pulando o carnaval na Pantaneta. Ontem o público se concentrou na avenida para curtir a última noite de folia por volta das 18 horas, na matinê para a criançada, com o sol ainda tímido se despedindo do céu e dando lugar a uma noite linda, que coroou de sucesso o retorno do carnaval de rua em Aquidauana.

O prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza, do secretário municipal de Finanças, Gustavo Lucarelli, do diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, da assessora do gabinete, Luzia Cunha, do diretor de Convênios da Prefeitura, Ernandes Peixoto e da equipe de trabalho do Pantal Folia subiu ao palco para anunciar ao grande público os vencedores do concurso de blocos, do concurso das escolas de samba e para entregar a premiação ao Rei e Rainha do carnaval.

“Gratidão é o nosso sentimento ao ver que foram 4 dias de muita festa, com tranquilidade, com milhares de pessoas e famílias inteiras festejando o bom carnaval de rua”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro, ao fazer uso da palavra na noite de encerramento do carnaval.

O público vibrava a cada anúncio, a expectativa e a torcida dos foliões pelos blocos e escolas de samba era de entusiasmar. “Até o tempo ajudou para o carnaval de Aquidauana ser um sucesso. Em um monte de cidades choveu. Aqui não teve chuva, foi muito boa a festa nesses quatro dias. Reuni a turma e viemos desfilar e concorrer no concurso de blocos. Vencemos e saímos com saudades já dessa folia que foi o carnaval de Aquidauana”, revelou o Prof. Betinho, um dos coordenadores do Bloco Malandramente, campeão do Concurso de Blocos.

Para a realização do Pantal Folia, a Prefeitura de Aquidauana conquistou via projeto cultural o apoio e aporte financeiro do Governo do Estado, parceria com a Cervejaria Brahma e o apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar.

“Foram quatro noites de lotação máxima no circuito montado para o Pantal Folia. Muita música, diversão, foi o carnaval da família, o carnaval de todos. Agradecemos ao prefeito Odilon pela confiança que depositou em sua equipe e pelo empenho por buscar apoio para poder fazer o carnaval para a população, driblando a crise e o pessimismo de quem não acreditava que Aquidauana voltaria a sediar o bom carnaval de rua”, destacou o diretor-presidente da Fundact, Humberto Torres.

CORTE DE MOMO - A banca de jurados no Grito de Carnaval na Feira da Estação, dia 06, elegeu Jocielly Fernandes e Antonio Vilharga, consecutivamente rainha e rei do Pantal Folia 2018. Ontem eles receberam a premiação em dinheiro e foram ovacionados pelo público.

BLOCOS VENCEDORES – No concurso de blocos, na noite de ontem (13), a comissão de jurados avaliou os quesitos: evolução, empolgação, criatividade, conjunto e estandarte, para ao final atribuir o resultado final que foi: Campeão – Bloco Malandramente, faturando R$ 800,00 reais; 2º lugar – Bloco Parei de beber, mas não de mentir, com prêmio de R$ 500,00; e 3º lugar - Bloco Unidos da Princesa, ganhou R$ 300,00.

ESCOLAS DE SAMBA – As escolas de samba de Aquidauana e Anastácio não apenas desfilaram como todos os anos. Esse ano, elas deram um toque a mais, se dedicaram na elaboração das alegorias, e levaram para avenida muito samba no pé, cores vivas, som empolgante das baterias e enredos animados para concorrerem ao título de campeã do Concurso de Escolas de Samba do Pantal Folia 2018.

As escolas desfilaram na noite de segunda-feira, 12. A apuração dos votos ocorreu ontem, 13, na sede da Fundact. Já a noite as escolas estiveram presentes com seus integrantes para receberem a premiação.

Para a coordenação do concurso, a Fundact teve o apoio da Liga Independente das Escolas de Samba de Aquidauana e Anastácio – LIESAA. Os quesitos em julgamento no desfile das escolas de samba foram: bateria, samba de enredo, comissão de frente, fantasia, enredo, alegorias e adereços, Mestre-Sala e Porta-Bandeira conjunto e harmonia.

A classificação final ficou assim: Campeã – Escola de Samba Unidos da Princesa, com 153,1 pontos, faturando a premiação de R$ 3 mil reais; 2º lugar – Escola de Samba Unidos da Ponte, com 147 pontos e premiação de R$ 2 mil reais; e 3º lugar – Escola de Samba Acadêmicos do Pantanal, com 140 pontos e faturando R$ 1 mil reais.

SHOWS – Pelo palco do Pantal Folia nos quatro dias de festa passaram bandas que tocaram desde as tradicionais marchinhas até os sucessos do axé e samba mais recentes, que estão no ranking das músicas mais tocadas. O Pantal Folia teve a presença no palco do Dj Wagner Aragão, das Bandas Funil (sábado), SPCia (domingo), Axé Mix (segunda-feira) e Linha de Frente (terça-feira). O grupo de dança Anastadance também deu um show no palco, chamando o público para as coreografias e o agito do carnaval.