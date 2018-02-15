Aulas gratuitas de zumba começam hoje em Aquidauana

Aquidauana
A Prefeitura de Aquidauana oferecerá aulas gratuitas de zumba a partir desta quinta-feira (15) a partir das 18 horas no Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS) da cidade.
O intuito é promover hábitos de vida saudável e incentivar os cuidados com o corpo. Pessoas de todas as idades podem participar.
Os interessados podem se matricular nos endereços abaixo:
CRAS I - Rua Mario Guerreiro, s/nº
Vl São Pedro (67) 3241-3121
CRAS II - Av. Mato Grosso do Sul, nº 270
Nova Aquidauana (67) 3241-2197
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS