Aulas gratuitas de zumba começam hoje em Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana oferecerá aulas gratuitas de zumba a partir desta quinta-feira (15) a partir das 18 horas no Centro de Referencia em Assistência Social (CRAS) da cidade.

O intuito é promover hábitos de vida saudável e incentivar os cuidados com o corpo. Pessoas de todas as idades podem participar.

Os interessados podem se matricular nos endereços abaixo:

CRAS I - Rua Mario Guerreiro, s/nº

Vl São Pedro (67) 3241-3121

CRAS II - Av. Mato Grosso do Sul, nº 270

Nova Aquidauana (67) 3241-2197