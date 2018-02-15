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Senac oferece opções variadas em cursos de pós-graduação a distância

Joilson Francelino Santana

Publicado em 15/02/2018 às 09:00

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O Senac está com inscrições abertas para diverso cursos de pós-graduação a distância, com início neste primeiro semestre de 2018. São oferecidos 26 títulos nas áreas de artes, educação, gestão, meio ambiente, produção de alimentos, saúde, tecnologia da informação e turismo. Entre as opções, Segurança da Informação; Nutrição Clínica; Educação Infantil; Docência para o Ensino Superior e Gerenciamento de Projetos.

Com foco nas atuais demandas do mercado de trabalho, os cursos contam com material didático próprio, publicações e recursos multimídia, além de uma metodologia especialmente planejada para quem precisa conciliar estudos e outras atividades. O estudante ainda tem acesso, pela internet, à biblioteca virtual, exercícios e vídeo aula.

Os professores do Centro Universitário Senac estão à disposição em fóruns para esclarecimento de dúvidas, webconferências, debates ou grupos de discussão com os alunos. Exercícios on-line, trabalhos individuais e em grupo, assim como uma prova presencial por semestre, realizada no polo escolhido no momento da inscrição, compõem o conjunto de instrumentos de avaliação de todos os cursos.

O prazo de inscrição para participar do processo seletivo segue até dia 1º de março e a taxa tem valor de R$ 20. As inscrições devem ser feitas na área de pós-graduação do site do Senac EAD, onde também é possível conferir o edital do processo seletivo e o portfólio completo de cursos oferecidos.

Em Mato Grosso do Sul, o Senac conta com unidades em vários municípios do Estado, onde os alunos podem fazer a prova presencial, tirar dúvidas e contar com o apoio dos professores: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas. Comerciários e comerciantes têm 20% de desconto no curso.

Organização de estudos – As aulas a distância, em todas as modalidades do Senac EAD, oferecem possibilidades para organização dos horários de estudo e acesso a todos os recursos do curso de qualquer computador ligado à internet ou uso de tecnologia mobile para acesso às informações. No formato, a troca de experiências entre alunos ocorre também por meio de ambiente virtual de aprendizagem colaborativo.

Todos esses elementos positivos tornam a educação a distância uma alternativa ideal para aqueles que trabalham, têm compromissos familiares ou por alguma razão têm dificuldade de se deslocar diariamente. Além de flexibilidade e autonomia para estudar, os cursos EAD são em média 30% mais baratos, apresentando-se como uma oportunidade atraente para incrementar o currículo ou se recolocar no mundo do trabalho neste ano. A programação completa dos cursos em todas as modalidades está disponível no portal: http://www.ead.senac.br/.

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