Trabalhador que desapareu ontem diz que estava na casa de amigas

Um homem de 35 anos que presta serviços em uma obra de posto de gasolina em Aquidauana tinha desaparecido por volta das 20 horas de quarta-feira (14) e apareceu nesta quinta-feira (15) na casa de umas “meninas”.

Conforme o registro policial, o trabalhador estava com o carro da empresa no momento em que desapareceu, ele é de Goiania e mora em uma casa com mais 11 trabalhadores de outras cidades. O rapaz disse aos colegas que iria na casa de umas amigas e já retornava.

O homem não demorou e não dava notícias, os colegas ligavam e ele não atendia. Foi então que seu colega, um homem de 39 anos, resolveu ir à delegacia comunicar a polícia sobre o desaparecimento.

O homem apareceu na manhã desta quinta na obra e disse aos colegas que estava na casa das “amigas”. Ele esteve na delegacia para prestar esclarecimentos e logo foi liberado.