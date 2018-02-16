Jovem de 19 anos desaparece nas proximidades de distrito aquidauanense

Um jovem de 19 anos que atende pelo nome de Wilian Luiz Arguelho Figueiredo desapareceu, por volta de 5h da manhã desta sexta-feira (16), nas proximidades do distrito de Cipolândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo tio do rapaz, ele foi visto pela última vez por um popular, que afirmou que o mesmo estava indo indo em direção ao distrito. O familiar ainda informou que o jovem faz uso de remédio controlado, uma vez que possui problemas psicológicos.

Para os oficiais, o tio também relatou que a vítima já havia sumido em uma outra ocasião e foi encontrado nas proximidades do Pingo de Ouro, na BR-262, enquanto caminhava.

O registro não informa se houve alguma motivação para o desaparecimento, além dos transtornos sofridos pelo jovem.

A Polícia Civil investiga o caso.