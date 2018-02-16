Jovem de 19 anos desaparece nas proximidades de distrito aquidauanense

Cipolândia
Caso foi registrado no fim da manhã desta sexta-feira (16)
Um jovem de 19 anos que atende pelo nome de Wilian Luiz Arguelho Figueiredo desapareceu, por volta de 5h da manhã desta sexta-feira (16), nas proximidades do distrito de Cipolândia.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pelo tio do rapaz, ele foi visto pela última vez por um popular, que afirmou que o mesmo estava indo indo em direção ao distrito. O familiar ainda informou que o jovem faz uso de remédio controlado, uma vez que possui problemas psicológicos.
Para os oficiais, o tio também relatou que a vítima já havia sumido em uma outra ocasião e foi encontrado nas proximidades do Pingo de Ouro, na BR-262, enquanto caminhava.
O registro não informa se houve alguma motivação para o desaparecimento, além dos transtornos sofridos pelo jovem.
A Polícia Civil investiga o caso.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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