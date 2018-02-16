O Rei do Espetinho oferece vagas para serviços gerais em Aquidauana

O famoso comércio aquidauanense 'O Rei do Espetinho' está ofertando vagas de serviços gerais e, assim, oferecendo mais algumas oportunidades de emprego para a população da região.

Localizado na Rua 7 de Setembro, nº 1718, na esquina com a R. Visconde de Taunay, o ambiente é familiar e recebe a todos com muita hospitalidade, e dispõe de um cardápio com os melhores cortes e opções para uma refeição saborosa.

Os interessados devem entregar o currículo no próprio estabelecimento, na parte da manhã, às 10h30, ou no período noturno, a partir de 19h.