O Rei do Espetinho oferece vagas para serviços gerais em Aquidauana

Oportunidade
Interessados devem entregar o currículo no estabelecimento, localizado na Rua 7 de Setembro
O famoso comércio aquidauanense 'O Rei do Espetinho' está ofertando vagas de serviços gerais e, assim, oferecendo mais algumas oportunidades de emprego para a população da região.
Localizado na Rua 7 de Setembro, nº 1718, na esquina com a R. Visconde de Taunay, o ambiente é familiar e recebe a todos com muita hospitalidade, e dispõe de um cardápio com os melhores cortes e opções para uma refeição saborosa.
Os interessados devem entregar o currículo no próprio estabelecimento, na parte da manhã, às 10h30, ou no período noturno, a partir de 19h.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS