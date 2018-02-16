Polícia investiga morte de idoso em açude da Aldeia Bananal

Aquidauana
O corpo da vítima estava boiando na água e foi visto por uma moradora
A Polícia Civil de Aquidauana investiga a morte Arcídio Marques, 83 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (16), no açude da Aldeia Bananal, distrito de Aquidauana.
De acordo com o registro policial, a vítima estava desaparecida há dois dias e a família de já o procurava pela região. Uma moradora da Aldeia foi quem viu o idoso na lagoa e acionou a polícia.
O genro de Marques acompanhou o resgate e não soube dizer se o idoso fazia uso de remédios ou tratamento de saúde com acompanhamento médico.
Após o resgate, o corpo da vítima foi encaminhado para Campo Grande para perícia no Instituto Médico
Legal (IML).
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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