Polícia investiga morte de idoso em açude da Aldeia Bananal

A Polícia Civil de Aquidauana investiga a morte Arcídio Marques, 83 anos, ocorrida na tarde de quinta-feira (16), no açude da Aldeia Bananal, distrito de Aquidauana.

De acordo com o registro policial, a vítima estava desaparecida há dois dias e a família de já o procurava pela região. Uma moradora da Aldeia foi quem viu o idoso na lagoa e acionou a polícia.

O genro de Marques acompanhou o resgate e não soube dizer se o idoso fazia uso de remédios ou tratamento de saúde com acompanhamento médico.

Após o resgate, o corpo da vítima foi encaminhado para Campo Grande para perícia no Instituto Médico

Legal (IML).