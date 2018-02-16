Pousada Aguapé sedia o VII Curso de Capacitação Para o Trabalho com Fauna em Vida Livre

A Pousada Aguapé, em Aquidauana, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, realizará do dia 15 a 23 de outubro, o VII Curso de Capacitação para Trabalho com Fauna em Vida Livre. A pousada é parceira do Projeto Tamanduá desde 2010.

Conhecendo o Projeto

O Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, chamado de Projeto Tamanduá, é uma ONG fundada em 2005, com o objetivo de trabalhar com a conservação de animais que eram até então pouco conhecidos, os Xenarthra: tamanduás, tatus e preguiças.

“Desde 2005 atuamos em diferentes biomas no Brasil como Pantanal (Norte e Sul), Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica e ambientes costeiros, já auxiliamos projetos internacionais de conservação dessas espécies também na Argentina, Peru, Colômbia, Suriname. Hoje o Projeto Tamanduá atua em dois projetos: um no Pantanal Sul com Incidência de Enfermidades e Genética de Tamanduá-bandeira e um no Delta do Parnaíba com Em Busca Desconhecido - o Tamanduaí no Nordeste Brasileiro Nossa missão é desenvolver ações de pesquisa, educação e fomento a políticas públicas visando a conservação de tamanduás, tatus e preguiças em vida livre e cativeiro”, afirma Karina Theodoro Molina - Bióloga e Coordenadora de Cursos.

Público Alvo



O público alvo são estudantes e profissionais de biologia, medicina veterinária, zootecnia, ecologia, engenheiro ambiental entre outros do ramo. É um curso técnico, para realmente capacitar quem quer trabalhar com animais silvestres de vida livre. Ao final, o curso disponibilizará certificado com carga horária de 84H

Pousada Aguapé



Pousada Aguapé, sito em Aquidauana, fazenda São José - Zona Rural, é uma área pertencente a uma mesma família há mais de 150 anos, desde 1989 diversificou suas atividades, dando continuidade à criação de gado, atuando na área de turismo ecológico e pesca e dando apoio a projetos.

Em entrevista ao jornal, um dos proprietários a Sra. Joana Tatoni Pereira Coelho Murano, informou a importância do evento para nossa região e como é para empresa sediar um evento desse porte.



“É muito interessante, pois traz para o empreendimento um aprendizado para os nossos guias sobre os animais silvestres, traz publicidade para a região e cada vez mais pessoas interessadas em novos projetos de conservação da fauna. Durante o curso, recebemos palestrantes nacionais e internacionais. ”, afirma Sra. Joana.





Inscrições

A inscrição é feita por e-mail. O interessado escreve para cursos@tamandua.org . Após o envio da ficha de inscrição assinada com a opção de pagamento selecionada, a Cyclopes Soluções Ambientais, parceria do Projeto Tamanduá em seus cursos, entrará em contato com o inscrito, enviando o link de pagamento do curso, via PagSeguro ou PayPal.



Para outras informações sobre o Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil acesse o site: https://projetotamandua.wixsite.com/cursos