Vovó Vachi chega aos 106 anos com alegria de dar inveja

Completou 106 anos ontem, Varcilicia Rodrigues, carinhosamente conhecida como Vovó Vachi. Natural de Bela Vista, reside em Aquidauana há 42 anos, ao lado do Hospital Funrural, na casa do filho Vicente Cáceres. Com alegria de dar inveja, agradeceu pela presença de amigos e familiares que compareceram à festa de aniversário. Nem mesmo uma cadeira de rodas e a perda do marido foram capazes de abatê-la.

“Fizeram uma festa linda na casa da minha neta. Gostei demais. Vieram os cantores da igreja e nunca imaginei que iriam fazer uma cantoria de louvor tão bonita. Ganhei presentes até não poder mais, foram vestidos, perfumes, sabonetes. A cada ano vem mais. Tem tanta roupa que não dou conta de usar todas”, disse ela, empolgada com o carinho recebido.

Nascida em 15 de fevereiro de 1912, Vachi é filha de Teodócio Rodrigues e Juliana de Souza. Em 1922 se mudou para a cidade de Caracol e em 1978 passou a morar em Aquidauana. Ela tem dois 12 filhos, 12 netos, 12 bisnetos e quatro tataranetos. Em 2007, por motivos de doença, teve que amputar a perna direita e passou a usar cadeira de rodas, mas isso não a abalou.

Em sua rápida conversa com a reportagem, falou que o segredo da vida é o apego a Deus e à fidelidade ao marido falecido há anos. Além disso, ela não bebe, não fuma, se alimenta bem e vive com um sorriso no rosto. “Essa alegria é presente de Deus. É o segredo para viver tanto”, disse ela que, apesar da idade avançada, demonstra lucidez incomparável, enxerga, ouve e fala muito bem, além de ser independente em muitos aspectos.