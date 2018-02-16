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Saúde

Zumba: aulas gratuitas de dança animam moradoras de Aquidauana

As aulas são realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

Renan Nucci

Publicado em 16/02/2018 às 15:53

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Ontem, 15, a Prefeitura de Aquidauana iniciou a primeira turma de zumba. As aulas são gratuitas ministradas pela instrutora Beth Andrade, numa iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). O objetivo da ação proposta pela SAS é promover hábitos de vida saudável e incentivar os cuidados com o corpo. Pessoas de todas as idades podem participar.

As aulas são realizadas no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), do Bairro Nova Aquidauana e tem uma hora de duração. “Pela aula inaugural já deu para perceber a animação da turma. Muito suor, exercícios somados a dança. Esse é o clima das aulas de zumba. Estive lá no CRAS representando o prefeito Odilon Ribeiro e pude conferir a animação das alunas e da instrutora. Iniciativas como esta que ajudam no bem-estar da população. Muito bom!”, disse a Professora Luzia Cunha, assessora do Gabinete.

O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves também prestigiou a aula inaugural e disse que há previsão de novas parcerias para mais atividades de lazer e socialização que visam o bem-estar da comunidade. “O Poder Público se fortalece com parcerias como esta com o Studio Zin de Zumba, a quem somos gratos por somarem com a Administração Municipal. Estamos fazendo novas parcerias para mais atividades que beneficiem a população”, completou.

A zumba é uma atividade física aeróbica, com movimentos de dança que mistura vários ritmos, principalmente os latinos, como, por exemplo, o merengue, salsa, reggaeton, capazes de proporcionar aos praticantes um grande gasto calórico. Em cerca de 45 minutos de aula, é possível perder em média até 500 calorias. 

“Garanto que animação, exercícios e muita garra não irão faltar nas aulas. Quem quer cuidar da saúde, fazer novas amizades, aprender a dançar e ainda perder muitas calorias, tem que vir participar conosco das aulas de zumba”, conclamou a instrutora Beth Andrade.

Serviço

Quem estiver interessado em participar das aulas, deve procurar um dos endereços a seguir e realizar a matrícula: CRAS I - Rua Mario Guerreiro, s/nº, Vila São Pedro, telefone (67) 3241-3121; CRAS II - Av. Mato Grosso do Sul, nº 270, Bairro Nova Aquidauana, telefone (67) 3241-2197.

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