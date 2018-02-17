Nota de Falecimento de Jair Coelho

Luto
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana
É com profundo pesar que a equipe do jornal "O Pantaneiro" comunica o falecimento de Jair Coelho, ocorrido no dia 16 de fevereiro.
Familiares informam que o corpo está sendo velado na Capela da Pax Universal de Aquidauana, na Rua Cassemiro Brum, nº 861, e o sepultamento será realizado no sábado, dia 17 de fevereiro, as 16h, no Cemitério Municipal.
Desejamos à família e amigos de Jair os mais sinceros votos de paz espiritual neste momento tão difícil de perda.
As informações são da Pax Universal de Aquidauana
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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