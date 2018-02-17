Por questões de segurança, Corpo de Bombeiros interdita Aki Pub

Aquidauana
Direção da casa se manifestou e disse que planeja atender às exigências da corporação, segundo Lei
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana interditou ontem as atividades do Aki Pub, localizado na Avenida Pantaneta, por inconformidades com a Lei Estadual Nº 4.335, de 10 de abril de 2013, que remete ao código de segurança contra incêndio, pânico e outros riscos.
Segundo a corporação, a medida é aplica em casos que há risco potencial à segurança dos frequentadores. “Nos casos em que julgar necessário, em face da gravidade, do perigo iminente ou do risco potencial de desastre, de imediato interditará a edificação, a instalação, a ocupação temporária ou a área de risco, até o cumprimento total das exigências, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis”, lê-se no artigo 41 da Lei.
Em nota divulgada nas redes sociais, a direção da casa informou que a interdição se dá em face de modificações no local, e que tudo deve ser liberado assim que as adequações necessárias forem concluídas. “A equipe Akipub esclarece aos queridos clientes que, em consideração as modificações estruturais a serem efetuadas no prédio, e em atenção às exigências legais do Corpo de Bombeiros desta comarca, as atividades desta casa estão suspensas apenas neste final de semana”.
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