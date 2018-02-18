Briga de amor: dois se enfrentam na rodoviária de Aquidauana

Um homem de 33 anos e outro de 37, se enfrentaram na noite sábado (17), na rodoviária de Aquidauana e alegaram aos policiais que o motivo foi “briga de amor”.

O rapaz de 33 anos estava armado com três facas e ameaçava matar o de 37. Os dois entraram em luta corporal que resultou em lesões na boca e nas costas do que estava armado.

Os dois foram encaminhados para a delegacia e, segundo o registro policial, não quiseram representar um contra o outro “por amor”.