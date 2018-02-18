Briga de amor: dois se enfrentam na rodoviária de Aquidauana

Aquidauana
Um homem de 33 anos e outro de 37, se enfrentaram na noite sábado (17), na rodoviária de Aquidauana e alegaram aos policiais que o motivo foi “briga de amor”.
O rapaz de 33 anos estava armado com três facas e ameaçava matar o de 37. Os dois entraram em luta corporal que resultou em lesões na boca e nas costas do que estava armado.
Os dois foram encaminhados para a delegacia e, segundo o registro policial, não quiseram representar um contra o outro “por amor”.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS