Homem que assaltou policial é preso no bairro Nova Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu Leandro Nunes Medeira, 28 anos, no sábado (18), no bairro Nova Aquidauana. O rapaz foi quem assaltou um policial no dia 4 de fevereiro e levou uma pistola e brasão da PM.

No momento da abordagem, Leandro confessou que estava com uma pistola enterrada no interior de sua residência.

Os militares fizeram a busca no interior da casa e encontraram uma pistola da marca Taurus PT 100, com um brasão da PM, com um carregador contendo nove munições de calibre .40. Uma pistola de pressão, marca Gamo P-800 foi encontrada em cima de sua cama.

Foi constatado que a pistola encontrada era fruto de roubo a um militar da PM. Leandro está preso na Delegacia de Polícia de Aquidauana.