Homem que assaltou policial é preso no bairro Nova Aquidauana

Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana prendeu Leandro Nunes Medeira, 28 anos, no sábado (18), no bairro Nova Aquidauana. O rapaz foi quem assaltou um policial no dia 4 de fevereiro e levou uma pistola e brasão da PM.
No momento da abordagem, Leandro confessou que estava com uma pistola enterrada no interior de sua residência.
Os militares fizeram a busca no interior da casa e encontraram uma pistola da marca Taurus PT 100, com um brasão da PM, com um carregador contendo nove munições de calibre .40. Uma pistola de pressão, marca Gamo P-800 foi encontrada em cima de sua cama.
Foi constatado que a pistola encontrada era fruto de roubo a um militar da PM. Leandro está preso na Delegacia de Polícia de Aquidauana.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS