Após desentendimento, irmãos se agridem e, para evitar morte, mãe interfere em confusão

Violência
Fato ocorreu no fim da tarde do último domingo (18)
No fim da tarde do último domingo (18), uma confusão familiar quase terminou em tragédia na rua Dante do Nascimento, na Vila Eliane.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois irmãos, de 32 e 35 anos, estavam em casa quando, em determinado momento, iniciaram uma discussão que acabou se tornando uma briga com direito a agressões físicas. O homem de 35 anos, identificado como C. F. S., desferiu um soco na altura da testa do lado esquerdo, causando uma lesão. Para não apanhar ainda mais, o homem de 32 anos, S. M. S. J., se protegeu e devolveu um soco no rosto do irmão.
A situação se complicou quando, após ter a agressão revidada, o homem pegou um punhal que estava em seu carro e partiu para cima da vítima, o ameaçando de morte. A mãe, desesperada com a situação, conseguiu conter a confusão e acalmar os ânimos de ambos.
Diante dos fatos, o homem ameaçado de morte procurou a Delegacia de Polícia de Aquidauana para registrar o boletim de ocorrência, uma vez que teme pela sua segurança.
A Polícia Civil segue investigando o caso.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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