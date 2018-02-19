Por falta de apoio, Abrigo dos Bichos fecha as portas em Aquidauana

Obstáculos
Ingrid Kroll, uma das colaboradoras, falou ao O Pantaneiro das dificuldades enfrentadas
Nos últimos dias, a notícia sobre o fechamento do "Abrigo dos Bichos" de Aquidauana movimentou as redes sociais na região. Ingrid Kroll, uma das colaboradoras, declarou o fechamento, visto que o abrigo estava passando por dificuldades financeiras.
"A palavra abrigo configura que existe um lugar que recolhe animais e isso não existe aqui na nossa cidade, o que há são pessoas protetoras que acolhem e tiram da sua própria renda para ajudar esses animais. Animais de irresponsáveis que não cuidam não zelam e a hora que a situação está crítica e precária querem entregar para o abrigo. A população faz uma ideia errônea de um abrigo", afirma Ingrid.
O abrigo possuía documentação regular, mas a colaboradora encontrava dificuldades em firmar parcerias e declarou um trabalho individual para mantê-lo em funcionamento. "Com o fechamento do ateliê, onde guardavamos os animais, ficou inviável a continuidade desses serviços, visto que o abrigo de cães não é um depósito, tem o dia a dia e o manejo com esses animais", pontuou.
O espaço necessita de recursos tanto financeiros como de pessoas que encabecem essa ideia para que esses animais se sintam acolhidos. As pessoas interessadas podem entrar em contato e ver a possibilidade de dar continuidade a esse trabalho.
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