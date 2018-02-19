Semana começa com chuvisco e céu encoberto

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia
A semana da população aquidauanense deverá começar nebulosa, conforme o boletim meteorológico divulgado.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (19) terá, durante todo o decorrer do dia, o céu encoberto e a possibilidade de chuvisco intensificada, principalmente, no período matutino.
A temperatura mínima deverá ser de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 28ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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