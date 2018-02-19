Semana começa com chuvisco e céu encoberto

A semana da população aquidauanense deverá começar nebulosa, conforme o boletim meteorológico divulgado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (19) terá, durante todo o decorrer do dia, o céu encoberto e a possibilidade de chuvisco intensificada, principalmente, no período matutino.

A temperatura mínima deverá ser de 26ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 28ºC.