Vândalos destroem lâmpadas e quebram vidraças em creche no Bairro Alto

Aquidauana
Nesta segunda-feira, os responsáveis pela unidade procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência
O Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Emília Alves Nogueira, localizado no Bairro Alto, em Aquidauana, foi invadido por vândalos. No início da noite de ontem, a direção foi informada e compareceu ao local, constatando a destruição de seis lâmpadas frias, localizadas no corredor e no refeitório.
Além disso, também foram quebrados os vidros das janelas do banheiro masculino infantil e da janela do depósito de materiais de limpeza. Nesta segunda-feira, os responsáveis pela unidade procuraram a Delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência por dano qualificado ao patrimônio público.
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