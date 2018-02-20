Animação, expectativa e alegria marcam o início do ano letivo na Rede Municipal

Muitos sorrisos, alguns tímidos, outros bem espontâneos, olhos atentos a cada detalhe e muita curiosidade. Assim, centenas de crianças chegavam para o primeiro dia de aula do ano nos centros de educação infantil e escolas da Rede Municipal de Ensino em Aquidauana.

As aulas da REME tiveram início na manhã da última segunda-feira (19). Ao todo, as equipes das escolas municipais e CMEIS receberão 4.800 alunos neste ano letivo. O que se pode ver também são atividades de acolhida e recepção aos pais e alunos e as salas iluminadas e decoradas com motivos infantis de acordo com a idade das crianças.

Por conta dos investimentos da Prefeitura Municipal, buscando garantir educação de qualidade, de 2017 para 2018, a rede municipal ganhou mais alunos matriculados para as unidades da área urbana, distritos, aldeias, assentamentos e escolas pantaneiras.

Segundo informou o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, todos os CMEIS e escolas municipais receberam na semana passada e iniciam as aulas com alimentos para a merenda dos alunos. “Demos atenção especial e acompanhamos pessoalmente a compra e a distribuição da merenda escolar, exigindo qualidade de todos os produtos servidos aos nossos alunos. Foram servidas diariamente aproximadamente 9.200 refeições as crianças da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. Além disso, buscamos fomentar a geração de renda na agricultura familiar, pois por meio de Chamada Pública contemplamos agricultores familiares na aquisição de produtos para alimentação escolar”, detalhou.

Neste ano, para garantir que os alunos tivessem material escolar adequado para o início das aulas, a atual Administração Municipal realizou ajustes financeiros, cortando gastos e economizando para a aquisição dos kits escolares.

“Momento de muita alegria para nós receber as crianças para mais uma jornada de aprendizado e crescimento. Amanhã, estarei com a equipe da Secretaria Municipal de Educação entregando os kits escolares, que pela primeira vez chegarão às mãos dos alunos logo no início das aulas”, disse.

O transporte do escolar também foi todo planejado para o início das aulas, com os ônibus que devidamente vistoriados pelo DETRAN, por limpeza e reparos necessários, pois os ônibus trafegam milhares de quilômetros ao dia.

“Só no ano passado, os ônibus escolares da REME trafegaram 5.939 km diariamente. Então, priorizamos o cuidado e atenção para garantir que os veículos estejam em perfeitas condições de uso e segurança para esse ano letivo”, explicou o Secretário Municipal de Educação, Mauro Luiz Batista.

Infraestrutura

Um dos maiores desafios da Administração Municipal é tentar recuperar o que há muitos anos vem sendo problema e motivo de reclamação entre os pais e profissionais da educação, que é a infraestrutura das escolas, sendo que muitas unidades desde que foram inauguradas, nunca passaram por uma reforma estrutural.

O prefeito Odilon afirmou que está pleiteando o apoio financeiro do Governo do Estado e buscando economizar recursos sem prejudicar a qualidade do atendimento aos nossos alunos para investir em melhorias nas escolas da rede municipal na zona urbana e rural.

“A prefeitura fez a manutenção das escolas nessas férias, mas, infelizmente ainda não foi possível partir para a reforma completa da Escola Municipal Erso Gomes e do CAIC Antônio Pace. Mas, conseguimos em 2017 reformar a escola da Aldeia Bananal e iniciar a reforma da escola da Aldeia Ipegue. Também concluímos e inauguramos o Centro Municipal de Educação Infantil no Bairro Nova Aquidauana viabilizando novas vagas e gerando novos empregos. Vamos aos poucos vencendo etapas nesse grande desafio de melhorar a educação do município”, finalizou.