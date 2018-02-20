Aquidauana deverá entrar em estado de Emergência nas próximas horas

O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) emitiu há pouco um comunicado de alerta para o município de Aquidauana, que deverá entrar em situação de EMERGÊNCIA, se o nível do rio continuar subindo como nas últimas horas.

De acordo com o documento (Aviso de evento crítico n° 11/2018), as leituras dos níveis do Rio Aquidauana, emitidas da Plataforma de Coleta de Dados - PCD em Aquidauana, indicam que há grande propabilidade do nível chegar aos 8 metros nas próximas 12 horas, podendo provocar significativos danos materiais, colocando em risco a integridade humana.

Às 7 horas da manhã o Rio Aquidauana marcava 6,2 metros e às 10 horas, 7,42 metros.

Com a deliberação, a Coordenação da Defesa Civil do estado foi acionada e deverá acompanhar as ações de apoio no município.