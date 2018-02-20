Aquidauana poderá sofrer com trovoadas nesta terça-feira

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana poderá voltar a sofrer com trovoadas isoladas nesta terça-feira (20).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima do dia será de 90%, com possibilidades de pancadas fortes de chuva durante todo o dia.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC e, a máxima, de 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS