Aquidauana poderá sofrer com trovoadas nesta terça-feira

O município de Aquidauana poderá voltar a sofrer com trovoadas isoladas nesta terça-feira (20).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima do dia será de 90%, com possibilidades de pancadas fortes de chuva durante todo o dia.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 23ºC e, a máxima, de 32ºC.