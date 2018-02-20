Aquidauanense vence categoria Bandeira do Circuito CLC 2018

No último domingo (18), Víctor Luís Vieira de Almeida, também conhecido como Vitinho, foi campeão da categoria Bandeira na primeira etapa do circuito CLC 2018, um evento de laço comprido realizado em Campo Grande.

CLC é um dos maiores circuitos de laço do Brasil, que reúne aproximadamente 190 equipes de todo país. São disputadas 11 etapas durante todo ano e a mais importante de todas é o Brasileirão, que possui a considerada maior pista coberta da América Latina.

Nessa etapa se reuniram 87 equipes. A equipe que Víctor Luís Vieira de Almeida laça no CLC é a LVJ Bovinos/Agropecuária Santa Helena. Na categoria Bandeira ele foi Campeão da primeira etapa. Dentre as 87 equipes na primeira etapa, ele ficou em terceiro lugar, Mesmo um componente da equipe perdendo uma armada, o que mostra o alto nível da competição entre esses competidores de todo o país.

Ele participa neste ano de 3 circuitos, o CLN, CIGA e CLC.

Na primeira etapa do Circuito CIGA ele foi campeão da sua categoria. No CLN, ele veste a Camisa da Agromecânica Assis Diesel da cidade de Bonito e, no circuito CIGA, do Clube de Laço Pantaneiro, representando a cidade de Aquidauana.

Luis Alberto de Almeida pai do Victor, sente-se orgulhoso da trajetória que seu filho está trilhando e se orgulha em dizer que sua filha Victoria Luísa Vieira de Almeida está iniciando os primeiros passos no mundo do Laço.