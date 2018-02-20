Duas pessoas são presas por tráfico de drogas no Bairro Alto

Policial
Prisão ocorreu após investigação do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) de Aquidauana
Duas pessoas, de 33 e 21 anos, foram presas na manhã da última terça-feira (19) por tráfico de drogas na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, após investigações do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) do município.
De acordo com o boletim de ocorrência, investigadores da Delegacia de Polícia de Aquidauana realizavam diligências na região quando notaram uma movimentação estranha no local. Em determinado momento, eles abordaram o autor de 33 anos, que confessou guardar maconha em sua casa, mas disse que não vendia o entorpecente. Os oficiais realizaram buscas na residência, onde foi encontrado, dentro de uma mala, um pedaço de "tijolo" de maconha, com 350 gramas. Além da droga, foi apreendida uma balança de precisão e diversos outros objetos novos, como caixa de som, peças de moto, carregadores portáteis e celulares, que foram todos levados à delegacia.
Sequencialmente, o autor permitiu que os policiais acessassem seu WhatsApp, onde o mesmo foi flagrado em uma negociação de droga com um terceiro indivíduo. Na conversa, o homem tentava vender meia peça do entorpecente por R$ 350,00.
Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados e apresentados às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis.
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