Duas pessoas são presas por tráfico de drogas no Bairro Alto

Duas pessoas, de 33 e 21 anos, foram presas na manhã da última terça-feira (19) por tráfico de drogas na rua Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, após investigações do Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (NIIC) do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, investigadores da Delegacia de Polícia de Aquidauana realizavam diligências na região quando notaram uma movimentação estranha no local. Em determinado momento, eles abordaram o autor de 33 anos, que confessou guardar maconha em sua casa, mas disse que não vendia o entorpecente. Os oficiais realizaram buscas na residência, onde foi encontrado, dentro de uma mala, um pedaço de "tijolo" de maconha, com 350 gramas. Além da droga, foi apreendida uma balança de precisão e diversos outros objetos novos, como caixa de som, peças de moto, carregadores portáteis e celulares, que foram todos levados à delegacia.

Sequencialmente, o autor permitiu que os policiais acessassem seu WhatsApp, onde o mesmo foi flagrado em uma negociação de droga com um terceiro indivíduo. Na conversa, o homem tentava vender meia peça do entorpecente por R$ 350,00.

Diante dos fatos, os envolvidos e os objetos apreendidos foram encaminhados e apresentados às autoridades policiais para os procedimentos cabíveis.