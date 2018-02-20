Informações Importantes para aqueles que vão fazer uso dos serviços eleitorais nos próximos dias.



Desde ontem o Cartório Eleitoral está realizando os atendimentos por meio do agendamento via internet

Aqueles que necessitarem de quaisquer serviços eleitorais terá de agendar sua ida ao cartório pele seguinte link: http://apps.tre-ms.jus.br/AgendaBiometria/publico/index.jsp ou pelo site: www.tre-ms.jus.br.

Aqueles que necessitarem apenas da certidão de quitação eleitoral serão atendidos sem o agendamento prévio.

Informamos que o horário de atendimento do Cartório Eleitoral é das 12:00 h às 18:00 h, a data limite para os alistamentos eleitorais, transferências ou revisões é o dia 09 de maio.

Serão realizados diariamente 80 atendimentos, sendo 66 previamente agendados, via o Sistema de Agendamento e o restante para casos excepcionais.