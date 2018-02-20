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Cartório Eleitoral

Informações Importantes para aqueles que vão fazer uso dos serviços eleitorais nos próximos dias.

Os atendimentos terão de ser previamente agendados via Internet.

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 20/02/2018 às 08:45

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Desde ontem o Cartório Eleitoral está realizando os atendimentos por meio do agendamento via internet
Aqueles que necessitarem de quaisquer serviços eleitorais terá de agendar sua ida ao cartório pele seguinte link: http://apps.tre-ms.jus.br/AgendaBiometria/publico/index.jsp ou pelo site: www.tre-ms.jus.br.
Aqueles que necessitarem apenas da certidão de quitação eleitoral serão atendidos sem o agendamento prévio.

Informamos que o horário de atendimento do Cartório Eleitoral é das 12:00 h às 18:00 h, a data limite para os alistamentos eleitorais, transferências ou revisões é o dia 09 de maio. 
Serão realizados diariamente 80 atendimentos, sendo 66 previamente agendados, via o Sistema de Agendamento e o restante para casos excepcionais. 

 

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