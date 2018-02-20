Por causa da chuva, tradicional Feira da Estação é cancelada hoje

Por conta da chuva que assola Aquidauana nesta terça-feira, a Prefeitura Municipal optou por cancelar a tradicional Feira da Estação, agendada para esta noite. Desde bem cedo a Defesa Civil atua para atender famílias que estão em situação de vulnerabilidade.

Até o final da manhã já haviam chovido cerca de 150 milímetros na região, e a previsão é de que as chuvas continuem. Desde bem cedo leitores compartilham imagens dos estragos causados por alagamentos, não apenas na cidade, mas também na zona rural.