Por causa da chuva, tradicional Feira da Estação é cancelada hoje

Aquidauana
Até o final da manhã já haviam chovido cerca de 150 milímetros na região
Por conta da chuva que assola Aquidauana nesta terça-feira, a Prefeitura Municipal optou por cancelar a tradicional Feira da Estação, agendada para esta noite. Desde bem cedo a Defesa Civil atua para atender famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
Até o final da manhã já haviam chovido cerca de 150 milímetros na região, e a previsão é de que as chuvas continuem. Desde bem cedo leitores compartilham imagens dos estragos causados por alagamentos, não apenas na cidade, mas também na zona rural.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS