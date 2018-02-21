Cidade amanhece cinza e alerta para tempestades continua

Conforme noticiado pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" em sua previsão do tempo diária, Aquidauana amanheceu cinza e a Defesa Civil municipal segue alertando a população sobre possíveis tempestades que poderão atingir a região nesta quarta-feira (21).

Nível do Rio

Toda a equipe de jornalismo do "O Pantaneiro" está monitorando o nível do rio para manter a população atualizada a respeito da situação emergencial do município.

Como informado anteriormente, as autoridades consideram esta uma das maiores cheias já registradas na história do Rio Aquidauana, uma vez que, nesta manhã, a régua que aponta o nível da água havia desaparecido por conta da cheia, que já ultrapassou os 10 metros de profundidade.

As últimas informações são de que há uma mobilização geral de Aquidauana, de autoridades e da população, para continuar implantando as medidas possíveis e necessárias para a segurança geral e manutenção da integridade do município, mesmo neste momento caótico.