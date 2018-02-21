Inmet alerta população para fortes trovoadas

Previsão do Tempo
A previsão é de que a temperatura mínima seja de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 31ºC
A chuva deverá continuar a atingir Aquidauana nesta quarta-feira (21) e, desta vez, com maior intensidade.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a manhã seja tranquila, com o céu nublado e chuvas isoladas. Durante a tarde e a noite, a força da chuva deverá se intensificar, podendo trazer, até mesmo, fortes trovoadas para o município.
A previsão é de que a temperatura mínima seja de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 31ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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