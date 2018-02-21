Inmet alerta população para fortes trovoadas

A chuva deverá continuar a atingir Aquidauana nesta quarta-feira (21) e, desta vez, com maior intensidade.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a manhã seja tranquila, com o céu nublado e chuvas isoladas. Durante a tarde e a noite, a força da chuva deverá se intensificar, podendo trazer, até mesmo, fortes trovoadas para o município.

A previsão é de que a temperatura mínima seja de 25ºC, enquanto a máxima não deverá ultrapassar os 31ºC.