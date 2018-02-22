Acidente de carro envolvendo dois jovens mobiliza ação de Corpo de Bombeiros no Guanandy

Um acidente de carro ocorrido na rua Sete de Setembro, no Guanandy, em Aquidauana, mobilizou uma ação do Corpo de Bombeiros do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, na noite da última quarta-feira (21), a Polícia Militar foi acionada por uma moradora, que estava deitada, pronta para dormir, quando ouviu um barulho muito alto vindo do lado de fora. Ao olhar pela janela, percebeu que um veículo havia batido em seu portão.

Quando notou o acidente, pediu para que populares que acompanharam o caso acionassem o Corpo de Bombeiros.

Já no local, a PM encontrou o carro, um Fiat Strada Working, de cor branca, contra o portão da residência. O condutor, de 18 anos, estava fora do veículo, desorientado, com olhos vermelhos e exalando odor etílico. No assoalho, ao lado do passageiro, foi verificada a existência de uma lata de cerveja. Quando questionado, o acusado disse não se recordar de estar dirigindo, mas, em contato com o proprietário do carro, este afirmou ter entregue a condução ao jovem.

Com a chegada da guarnição dos Bombeiros, foi possível a retirada do passageiro, de 19 anos, que juntamente com o condutor foram encaminhados ao PS de Aquidauana.

Após atendimento médico, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O veículo foi levado ao pátio do Detran.