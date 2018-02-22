Após discussão, homem arremessa banco de madeira contra padrasto

Confusão
Caso foi registrado como 'Lesão Corporal Dolosa (Violência Doméstica)'
Uma confusão familiar mobilizou a Polícia Militar na noite da última quarta-feira (21), na rua Teodoro Cafaro, no Bairro Alto, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pela irmã do autor, que informou que seu irmão, de 35 anos, após uma discussão, arremessou um banco de madeira contra o seu padrasto, de 66 anos, atingindo a cabeça da vítima, e depois tomou rumo ignorado.
Durante rondas, o homem foi localizado na casa de uma outra pessoa, que informou que, após ter tomado conhecimento sobre os fatos, solicitou a saída do acusado, que foi detido e encaminhado às autoridades policiais.
A vítima, após atendimento médico, compareceu à Delegacia de Polícia, relatando ter levado vários pontos na cabeça pela agressão. Ele apresentou o desejo de representar criminalmente contra o autor.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS