Após discussão, homem arremessa banco de madeira contra padrasto

Uma confusão familiar mobilizou a Polícia Militar na noite da última quarta-feira (21), na rua Teodoro Cafaro, no Bairro Alto, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pela irmã do autor, que informou que seu irmão, de 35 anos, após uma discussão, arremessou um banco de madeira contra o seu padrasto, de 66 anos, atingindo a cabeça da vítima, e depois tomou rumo ignorado.

Durante rondas, o homem foi localizado na casa de uma outra pessoa, que informou que, após ter tomado conhecimento sobre os fatos, solicitou a saída do acusado, que foi detido e encaminhado às autoridades policiais.

A vítima, após atendimento médico, compareceu à Delegacia de Polícia, relatando ter levado vários pontos na cabeça pela agressão. Ele apresentou o desejo de representar criminalmente contra o autor.