Associação Pestalozzi de Aquidauana comemora mais uma conquista

A Associação Pestalozzi, fundada a partir de um grupo da sociedade que teve como missão ser agente facilitador para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, tem uma trajetória marcada por fé, persistência, dedicação e amor.

Agora, essa trajetória comemora mais uma conquista. Será realizada hoje (22), às 15h, no Pátio da Escola Associação Pestalozzi, a cerimônia de entrega da Van Renault de 15 lugares, adquirida com recursos da Emenda Parlamentar dos Estaduais Beto Pereira e Angelo Guerreiro.

O veículo garantirá melhorias paras a crianças que ali estudam.