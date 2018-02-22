Associação Pestalozzi de Aquidauana comemora mais uma conquista

Conquista
A cerimonia será realizada hoje (22)
A Associação Pestalozzi, fundada a partir de um grupo da sociedade que teve como missão ser agente facilitador para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, tem uma trajetória marcada por fé, persistência, dedicação e amor.
Agora, essa trajetória comemora mais uma conquista. Será realizada hoje (22), às 15h, no Pátio da Escola Associação Pestalozzi, a cerimônia de entrega da Van Renault de 15 lugares, adquirida com recursos da Emenda Parlamentar dos Estaduais Beto Pereira e Angelo Guerreiro.
O veículo garantirá melhorias paras a crianças que ali estudam.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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