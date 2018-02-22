Governador vai ceder combustível e recursos para ajudar Aquidauana a se recuperar da cheia

Socorro
Compromisso foi feito durante visita de Reinaldo Azambuja ao município nesta manhã
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul vai enviar recursos para ajudar Aquidauana a se recuperar da segunda maior cheia da história, registrada ontem. Segundo o prefeito Odilon Ribeiro, o compromisso foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja nesta manhã, durante visita ao município. O chefe do executivo estadual ainda se reuniu a portas fechadas com os prefeitos de outras cidades da região, afetadas por mais enchentes.
A ajuda virá em forma de combustível para os maquinários que vão fazer a limpeza da cidade e manutenção das vias na zona rural, bem como por meio de dinheiro para aplicação no atendimento de saúde das vítimas. "Nós também vamos elaborar a documentação de situação de emergência e encaminhar para o governador, para que possamos acionar a União e tentar recursos de ordem federal", disse o prefeito Odilon. O prejuízo ainda é imensurável.
Conforme tem sido noticiado, por conta das chuvas iniciadas na madrugada de segunda-feira, o rio Aquidauana atingiu a segunda maior cheia da história, com 10,45 metros, alagando a cidade e a vizinha Anastácio em vários pontos, deixando pelo menos 53 pessoas desabrigadas. Ontem pela manhã, aquidauanenses chegaram a ficar ilhados e só conseguiam passar por meio de uma ponte montada pelo 9° Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, do Exército Brasileiro.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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