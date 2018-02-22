Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:39

Buscar

Últimas notícias
X

Superação

União em prol do Alessandro, um comunicador que fez história em Aquidauana

Um festival de pizza será organizado no dia 04/03/2018

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 22/02/2018 às 15:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

União

Está se aproximando a promoção de pizza em prol do Aquidauanense Alessandro Moreira. Familiares estão unindo forças e estão organizando um festival de pizza que será realizado na Loja Maçônica Conquista e Integração no dia 04/03/18. A pizza será ofertada no valor de R$ 20,00 e na compra de uma Pizza você ganha um refrigerante. Sua participação é de extrema importância.

 

Estado de Saúde

Comunicador apaixonado, que em Aquidauana trabalhou na FM América, Pan, Difusora e na Rádio Comunitária Quero-Quero, ele estava não com um problema de saúde, mas vários. 

Em entrevista com o Jornal "O Pantaneiro", prima de Alessandro diz:"Ele está estável... gracas a Deus.. mas é praticamente vegetativo o estado dele. As vezes tem consciência...na maioria das vezes nao".

Mesmo com esse estado de saúde, a união é a marca registrada da familia do Alessandro.O festival está sendo realizado com fruto de doaçoes.

Os refrigerantes  a conveniência Milleniun fez um preço bom e quem quiser doar so passar lá e deixar  pago  e tambem a massa de pizza que conseguimos um preço na panificadora graziela na duque," conta Melissa Moreira Carvalho, prima de Alessandro.

Quem puder realizar essa boa ação, a familia de Alessandro agradece.

A família conta com a participação dos amigos. As pizzas deverão ser encomendadas com antecedência nos contatos abaixo:

 (67) 99937-8621 Melissa
 (67) 99856-9369 Luiz
 (67) 99661-2288 Inês

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo