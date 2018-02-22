União em prol do Alessandro, um comunicador que fez história em Aquidauana

Superação
Um festival de pizza será organizado no dia 04/03/2018
União
Está se aproximando a promoção de pizza em prol do Aquidauanense Alessandro Moreira. Familiares estão unindo forças e estão organizando um festival de pizza que será realizado na Loja Maçônica Conquista e Integração no dia 04/03/18. A pizza será ofertada no valor de R$ 20,00 e na compra de uma Pizza você ganha um refrigerante. Sua participação é de extrema importância.
Estado de Saúde
Comunicador apaixonado, que em Aquidauana trabalhou na FM América, Pan, Difusora e na Rádio Comunitária Quero-Quero, ele estava não com um problema de saúde, mas vários.
Em entrevista com o Jornal "O Pantaneiro", prima de Alessandro diz:"Ele está estável... gracas a Deus.. mas é praticamente vegetativo o estado dele. As vezes tem consciência...na maioria das vezes nao".
Mesmo com esse estado de saúde, a união é a marca registrada da familia do Alessandro.O festival está sendo realizado com fruto de doaçoes.
Os refrigerantes a conveniência Milleniun fez um preço bom e quem quiser doar so passar lá e deixar pago e tambem a massa de pizza que conseguimos um preço na panificadora graziela na duque," conta Melissa Moreira Carvalho, prima de Alessandro.
Quem puder realizar essa boa ação, a familia de Alessandro agradece.
A família conta com a participação dos amigos. As pizzas deverão ser encomendadas com antecedência nos contatos abaixo:
(67) 99937-8621 Melissa
(67) 99856-9369 Luiz
(67) 99661-2288 Inês
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