Com apoio da PM, Exército remove passadeira instalada na ponte nova

Aquidauana e região
Trânsito fica restrito nas pontes
Com a baixa contínua do rio Aquidauana, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, do Exército Brasileiro, deu início à removação da passadeira montada na ponte nova, entre os municípios de Aquidauana e Anastácio. A estrutura foi instalada para permitir o tráfego de pedestres e impedir que aquidauanenses não ficassem ilhados durante a cheia.
Enquanto os militares removem a passadeira, a Polícia Militar faz o controle de trânsito, já que durante os trabalhos o fluxo será restrito. A previsão é de que até às 18 horas tudo seja finalizado. Na ponte nova só é permitida passagem de veículos pesados, de Anastácio para Aquidauana. Na ponte velha está autorizada a passagem de veículos leves, de Aquidauana para Anastácio.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS