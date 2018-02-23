Com apoio da PM, Exército remove passadeira instalada na ponte nova

Com a baixa contínua do rio Aquidauana, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, do Exército Brasileiro, deu início à removação da passadeira montada na ponte nova, entre os municípios de Aquidauana e Anastácio. A estrutura foi instalada para permitir o tráfego de pedestres e impedir que aquidauanenses não ficassem ilhados durante a cheia.

Enquanto os militares removem a passadeira, a Polícia Militar faz o controle de trânsito, já que durante os trabalhos o fluxo será restrito. A previsão é de que até às 18 horas tudo seja finalizado. Na ponte nova só é permitida passagem de veículos pesados, de Anastácio para Aquidauana. Na ponte velha está autorizada a passagem de veículos leves, de Aquidauana para Anastácio.