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Reunião com frente de trabalho define atendimento às famílias desabrigadas

Famílias desalojadas devem procurar a secretaria municipal de assistência para confirmar cadastro

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 23/02/2018 às 11:12

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Os coordenadores da equipe responsável pelo atendimento às 50 famílias desabrigadas no município de Aquidauana participaram de uma reunião na manhã desta sexta-feira (23), no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro, para definirem como será conduzido o retorno dos moradores que tiveram moradias inundadas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Mário Ravaglia, ainda hoje terá início o trabalho de limpeza das casas, das quais as águas foram escoadas. “A limpeza começará no período da tarde e os kits de limpeza serão distribuídos nos abrigos pela equipe da prefeitura. O nível do rio está diminuindo aos poucos e desceu para 9,22 metros”, argumenta.

Conforme informações da equipe municipal, por questão de saúde pública e para segurança das famílias, o retorno será monitorado atendendo os seguintes requisitos: cada família receberá um kit de limpeza para higienização do imóvel; o coordenador do abrigo deve ser avisado quando o local estiver limpo e pronto para receber a mudança; Vigilância sanitária realizará vistoria para liberação da moradia, mudanças serão agendas com apoio da secretaria municipal de obras e cada família receberá uma cesta básica com alimentos.

É importante destacar que toda família que estiver desalojada ou que não está nos abrigos que a prefeitura organizou – hospedados em casas de amigos e familiares – deve procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social. O cadastramento acontece na esquina da Escola Cândido Mariano, no bairro Guanandy e será fundamental para que os moradores possam receber auxílio nos retorno as residências.

APOIO ESTADUAL

Na quinta-feira (22) o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, visitou a cidade e entregou 50 cestas básicas e cobertores para as famílias atingidas pela enchente. Na ocasião, anunciou ajuda à prefeitura com recursos no valor R$ 500 mil, que será viabilizada pelo Estado, além da documentação reconhecendo a Situação de Emergência de Aquidauana em nível estadual.

*Foto de capa: Tamon Abe

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