Reunião com frente de trabalho define atendimento às famílias desabrigadas

Os coordenadores da equipe responsável pelo atendimento às 50 famílias desabrigadas no município de Aquidauana participaram de uma reunião na manhã desta sexta-feira (23), no gabinete do prefeito Odilon Ribeiro, para definirem como será conduzido o retorno dos moradores que tiveram moradias inundadas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil municipal, Mário Ravaglia, ainda hoje terá início o trabalho de limpeza das casas, das quais as águas foram escoadas. “A limpeza começará no período da tarde e os kits de limpeza serão distribuídos nos abrigos pela equipe da prefeitura. O nível do rio está diminuindo aos poucos e desceu para 9,22 metros”, argumenta.

Conforme informações da equipe municipal, por questão de saúde pública e para segurança das famílias, o retorno será monitorado atendendo os seguintes requisitos: cada família receberá um kit de limpeza para higienização do imóvel; o coordenador do abrigo deve ser avisado quando o local estiver limpo e pronto para receber a mudança; Vigilância sanitária realizará vistoria para liberação da moradia, mudanças serão agendas com apoio da secretaria municipal de obras e cada família receberá uma cesta básica com alimentos.

É importante destacar que toda família que estiver desalojada ou que não está nos abrigos que a prefeitura organizou – hospedados em casas de amigos e familiares – deve procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social. O cadastramento acontece na esquina da Escola Cândido Mariano, no bairro Guanandy e será fundamental para que os moradores possam receber auxílio nos retorno as residências.

APOIO ESTADUAL

Na quinta-feira (22) o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, visitou a cidade e entregou 50 cestas básicas e cobertores para as famílias atingidas pela enchente. Na ocasião, anunciou ajuda à prefeitura com recursos no valor R$ 500 mil, que será viabilizada pelo Estado, além da documentação reconhecendo a Situação de Emergência de Aquidauana em nível estadual.

*Foto de capa: Tamon Abe