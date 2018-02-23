Rio Aquidauana desce mais e passagem de veículos pequenos é liberada

Após a segunda maior cheia da história, o rio Aquidauana desceu mais no início desta tarde e chegou a 9,18 metros. Por este motivo, já está autorizada a passagem de veículos baixos como carros e motos na ponte nova, na divisa com Anastácio. Até então apenas caminhões e caminhonetes estavam liberados pela Defesa Civil. Ribeirinhos já estão retornando para suas residências.

Conforme tem sido noticiado, por conta das chuvas iniciadas na madrugada de segunda-feira, o rio Aquidauana atingiu a segunda maior cheia da história, com 10,45 metros, alagando a cidade e a vizinha Anastácio em vários pontos, deixando pelo menos 53 famílias desabrigadas. Aquidauanenses chegaram a ficar ilhados e só conseguiam passar por meio de uma ponte montada pelo 9° Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, do Exército Brasileiro.

O número de famílias afetadas pela cheia poderia ter sido maior, se não fosse a ação do Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Habitação (Agehab), em parceria com a prefeitura de Aquidauana. No ano passado, várias famílias ribeirinhas ganharam a casa própria e deixaram a área de risco.