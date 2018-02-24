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Ação Social

Campanha arrecada donativos para famílias desabrigadas em Aquidauana

Deputado Felipe Orro convida população a participar da ‘corrente do bem’

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 24/02/2018 às 08:00

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Neste sábado (24), será realizada em Aquidauana e Campo Grande, uma campanha com objetivo de reunir donativos que serão entregues para as 50 famílias atingidas pela enchente do rio e que ainda aguardam a diminuição das águas para voltar para casa.

O deputado estadual Felipe Orro é um dos idealizadores da iniciativa que conta com a participação de empresários, entidades e população, chamada Dia D e que terá como ponto de apoio a Ótima Itamaraty, na rua Barão do Rio Branco, nº 1135.

As solicitações mais importantes são de alimentos, cobertores, roupas adultas e infantis, material de limpeza e de higiene pessoal. Em Aquidauana os pontos de coleta são: a Secretaria de Assistência Social e o Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Na Capital, os interessados em contribuir podem levar as doações até o santuário da Igreja Perpétuo Socorro, na Assembleia Legislativa e na Ótica Itamaraty, da Rua Barão do Rio Branco.

Na avaliação do parlamentar, é um momento de união de esforços para auxiliar pessoas que perderam tudo e precisam de apoio para recomeçar. “É uma corrente do bem que tem objetivo de ajudar quem mais precisa, então contamos com apoio de todos”, comenta.

RECURSOS PÚBLICOS

Orro detalhou que solicitou junto ao governo do Estado, a liberação de um Fundo Emergencial de Saúde para Aquidauana ((R$ 500 mil) e Anastácio (R$ 300 mil), com objetivo de auxiliar os municípios na assistência prestada às famílias vítimas dos alagamentos.

“O aporte financeiro liberado hoje pelo Governo do Estado é mais que bem-vindo, mas seguiremos atentos para que os municípios que se encontram em situação de emergência possam ser amparados e logo se recuperem dos danos provocados pelas chuvas dos últimos dias”, observa.

Na última quinta-feira (22), o deputado fez parte da comitiva com o governador Reinaldo Azambuja e apresentou as prioridades de auxílio que os municípios atingidos pelas enchentes necessitam.

 

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