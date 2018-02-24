Jovem se ausenta por alguns minutos e bicicleta com pertences pessoais são furtados

Uma jovem de 22 anos compareceu à Delegacia de Polícia de Aquidauana para denunciar um furto ocorrido na Rua Amelia Arima, no Arara Azul.

De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do fato a vítima deixou sua bicicleta estacionada na calçada em frente da casa de uma vizinha, juntamente com sua bolsa dentro do cesto da bike. Ela teria entrado na casa e perdido o contato visual com o veículo por alguns minutos, tempo suficiente para o "sucesso" da ação criminosa.

Quando ela retornou para o local onde havia deixado a bicicleta, não a encontrou, bem como não encontrou os seus pertences.

Devido ao desenrolar dos fatos, ela resolveu registrar uma ocorrência contra quem quer que seja o autor (ou autores) do furto.

A Polícia Civil do município segue investigando o caso.