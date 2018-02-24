Umidade máxima chega a 90% neste sábado

O céu encoberto de nuvens e a umidade insistem em permanecer pairando sob Aquidauana.

Neste sábado (24), de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a umidade máxima chegue a 90%, enquanto que, durante todo o dia, o céu permanece nublado e com possibilidades de pancadas de chuva isoladas.

A temperatura mínima prevista para o dia é de 19ºC e, a máxima, de 32ºC.