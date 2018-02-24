Umidade máxima chega a 90% neste sábado

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O céu encoberto de nuvens e a umidade insistem em permanecer pairando sob Aquidauana.
Neste sábado (24), de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que a umidade máxima chegue a 90%, enquanto que, durante todo o dia, o céu permanece nublado e com possibilidades de pancadas de chuva isoladas.
A temperatura mínima prevista para o dia é de 19ºC e, a máxima, de 32ºC.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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