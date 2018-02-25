Famílias desalojadas receberão cestas básicas na escola Rotary Club

A partir das 13h30, do domingo (25), as 200 famílias desalojadas em função das enchentes acontecidas em Aquidauana e Anastácio nas últimas semanas podem se dirigir até a escola municipal Rotary Club, no município para receberem alimentos, roupas e calçados provenientes de doações.

Somente a empresa JBS doou 240 kits de alimentos e a equipe da Secretaria de Assistência Social da prefeitura estará no local para atender o público. Cabe destacar que neste momento a entrega será feita para quem saiu da residência e está morando provisoriamente na casa de familiares e amigos.

Segundo o servidor Marcos Rocha, as doações para Aquidauana estão chegando de todas localidades do estado, contribuindo para levar um pouco de conforto ao público em situação de vulnerabilidade. “Toda ajuda é bem-vinda e o principal ponto de recebimento é na secretaria, na Rua Honório Simões”, reforça.

INICIATIVA COMUNITÁRIA

O líder religioso, Benício Máximo de Carvalho, 50 anos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Anastácio liderou uma campanha de arrecadação entre fieis e amigos e conseguiu doações que também serão entregues hoje (25).

“É um momento de necessidade extrema da população e sentimos o dever de contribuir, para exercitar na prática o amor ao próximo. Estamos satisfeitos com as doações recebidas até o momento e comunidades de outras cidades, como Campo Grande, devem encaminhar mais víveres nos próximos dias”, comenta.

Para a secretaria municipal de Assistência Social interina, Rosemari Sales da Silva, as contribuições recebidas são de suma importância, pois muitas famílias perderam tudo literalmente. A entrega de cestas básicas e outras doações está acontecendo no fim de semana, em Aquidauana e Anastácio.

“Acreditamos que estas contribuições serão fundamentais para que os cidadãos atingidos possam reconstruir suas casas e vidas. No caso de Anastácio, os itens mais necessários no primeiro momento são alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e roupas. Depois, com o retorno às moradias contabilizaremos os prejuízos e realizaremos novas campanhas”, observa.

SERVIÇO

Em Anastácio, o ponto de entrega das doações é o CRAS - Centro De Referência da Assistência Social, localizado na Travessa Ragalzi, s/n, próximo à estação rodoviária.

Para a entrega deste domingo (25), o local no qual as famílias desalojadas e cadastradas devem se dirigir é o Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, bairro Guanandy, em Aquidauana.

Enquanto isso, as pessoas interessadas em contribuir podem levar os produtos ou solicitar o recolhimento na Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana. O endereço é Rua Honório Simões. Telefone: (67) 3240-4015.

A campanha da igreja Presbiteriana Renovada funciona por meio de um grupo criado no aplicativo whatsapp denominado SOS desabrigados. O número é (67) 99200 -7179 e o pastor Benício ressalta que móveis também serão muito úteis para as pessoas que perderam tudo.