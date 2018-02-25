Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:41

Buscar

Últimas notícias
X

Entrega doações

Famílias desalojadas receberão cestas básicas na escola Rotary Club

Entrega de doações acontece hoje (25) em Aquidauana e Anastácio

Aline de Oliveira Silva - DRT 044/MS

Publicado em 25/02/2018 às 14:28

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A partir das 13h30, do domingo (25), as 200 famílias desalojadas em função das enchentes acontecidas em Aquidauana e Anastácio nas últimas semanas podem se dirigir até a escola municipal Rotary Club, no município para receberem alimentos, roupas e calçados provenientes de doações.

Somente a empresa JBS doou 240 kits de alimentos e a equipe da Secretaria de Assistência Social da prefeitura estará no local para atender o público. Cabe destacar que neste momento a entrega será feita para quem saiu da residência e está morando provisoriamente na casa de familiares e amigos.

Segundo o servidor Marcos Rocha, as doações para Aquidauana estão chegando de todas localidades do estado, contribuindo para levar um pouco de conforto ao público em situação de vulnerabilidade. “Toda ajuda é bem-vinda e o principal ponto de recebimento é na secretaria, na Rua Honório Simões”, reforça.

INICIATIVA COMUNITÁRIA

O líder religioso, Benício Máximo de Carvalho, 50 anos, pastor da Igreja Presbiteriana Renovada de Anastácio liderou uma campanha de arrecadação entre fieis e amigos e conseguiu doações que também serão entregues hoje (25).

“É um momento de necessidade extrema da população e sentimos o dever de contribuir, para exercitar na prática o amor ao próximo. Estamos satisfeitos com as doações recebidas até o momento e comunidades de outras cidades, como Campo Grande, devem encaminhar mais víveres nos próximos dias”, comenta.

Para a secretaria municipal de Assistência Social interina, Rosemari Sales da Silva, as contribuições recebidas são de suma importância, pois muitas famílias perderam tudo literalmente. A entrega de cestas básicas e outras doações está acontecendo no fim de semana, em Aquidauana e Anastácio.

“Acreditamos que estas contribuições serão fundamentais para que os cidadãos atingidos possam reconstruir suas casas e vidas. No caso de Anastácio, os itens mais necessários no primeiro momento são alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e roupas. Depois, com o retorno às moradias contabilizaremos os prejuízos e realizaremos novas campanhas”, observa.

SERVIÇO

Em Anastácio, o ponto de entrega das doações é o CRAS - Centro De Referência da Assistência Social, localizado na Travessa Ragalzi, s/n, próximo à estação rodoviária.

Para a entrega deste domingo (25), o local no qual as famílias desalojadas e cadastradas devem se dirigir é o Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club, localizado na Rua Quintino Bocaiúva, bairro Guanandy, em Aquidauana.  

Enquanto isso, as pessoas interessadas em contribuir podem levar os produtos ou solicitar o recolhimento na Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana. O endereço é Rua Honório Simões. Telefone: (67) 3240-4015.

A campanha da igreja Presbiteriana Renovada funciona por meio de um grupo criado no aplicativo whatsapp denominado SOS desabrigados. O número é (67) 99200 -7179 e o pastor Benício ressalta que móveis também serão muito úteis para as pessoas que perderam tudo.

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo